Just FishingStaffel 1Folge 4
15 Min.Ab 12

Auf geht's zur letzten Angeltour im Donaudelta. Auf der Suche nach Fisch fahren wir durch eine wunderschöne Landschaft. Durch zahlreiche Kanäle und über große Seen führt uns unser Weg zum Angelplatz. Dort angekommen geht es Schlag auf Schlag. Ein Fisch nach dem anderen landet im Boot. Egal ob Rapfen, Hecht, Barsch oder Zander - sie alle können unseren Ködern nicht widerstehen.

