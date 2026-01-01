Willkommen bei den Louds
Ab 6
Ab 6
Willkommen bei den Louds
Teil einer großen Familie zu sein ist nicht einfach. Wenn man außerdem zehn Schwestern hat und der einzige Junge ist, wird es noch schlimmer. Mit fünf großen Schwestern und fünf kleinen Schwestern ist Lincolns Leben chaotisch.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6: Nickelodeon Germany & © Season 0-1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon