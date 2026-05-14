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Willkommen bei den Louds

Die große Umzugs-Operation / Experten-Training für Anfänger

NickelodeonFolge vom 14.05.2026
Die große Umzugs-Operation / Experten-Training für Anfänger

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 14.05.2026: Die große Umzugs-Operation / Experten-Training für Anfänger

22 Min.Folge vom 14.05.2026

Die Louds und ihre Cousins planen Lance und Sharon dazu zu überreden, nach Royal Woods zu ziehen. Lynn bekommt die Chance, als Trainerin im Fitnessstudio ihres Onkels zu arbeiten. Doch es ist nicht leicht, ihre untrainierten Klienten zu motivieren.

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