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Willkommen bei den Louds

Das Baby-Training

NickelodeonFolge vom 03.05.2026
Das Baby-Training

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Folge vom 03.05.2026: Das Baby-Training

12 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6

Clyde ist überzeugt davon, dass seine Väter ein Baby bekommen werden. Aus diesem Grund möchte er sich darauf vorbereiten, ein guter großer Bruder zu werden. Er bittet Lincoln um Hilfe und der beschließt sein Lehrer zu sein.

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