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Folge vom 03.05.2026: Das Baby-Training
12 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Clyde ist überzeugt davon, dass seine Väter ein Baby bekommen werden. Aus diesem Grund möchte er sich darauf vorbereiten, ein guter großer Bruder zu werden. Er bittet Lincoln um Hilfe und der beschließt sein Lehrer zu sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon