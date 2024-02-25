Roadtrip extrem: sportliche Herausforderungen für Konny und Manu ReimannJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 2: Roadtrip extrem: sportliche Herausforderungen für Konny und Manu Reimann
87 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 6
Manu und Konny Reimann wollen ihren neuen Schulbus zum Wohnmobil umbauen. Doch vorher muss der Bus erst einmal nach Hawaii gebracht werden. Doch auf der Fahrt in ihrem gebrauchten Schulbus durch den Westen Amerikas ist der Weg mit vielen sportlichen Herausforderungen gepflastert. Schließlich steht noch der Geburtstag von Konny an! Mit allen Mitteln versucht der Tausendsassa, Hinweise auf sein Geschenk aus seiner Gattin herauszubekommen.
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
