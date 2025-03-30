Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Happy birthday Manu - Konny plant eine Überraschung

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 30.03.2025
Happy birthday Manu - Konny plant eine Überraschung

Happy birthday Manu - Konny plant eine ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 3: Happy birthday Manu - Konny plant eine Überraschung

87 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6

Das große Konny Island Make-Over läuft und als erstes will Konny dem Jacuzzi ein Dach bauen. Zudem hat seine Frau Geburtstag und Konny will sie überraschen. Er plant einen gemeinsamen Hike auf dem gefährlichsten Wanderweg Hawaiis. Bei Regen verwandelt sich der extrem steile Küstenwanderweg in eine Schlammwüste - kleine Bäche werden zu reißenden Flüssen. Und schon der Einkauf der Camping-Utensilien wird zur Nervenschlacht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen