Traum vom Neuanfang auf Barbados oder Luftnummer?

Kabel EinsStaffel 4Folge 8vom 23.11.2025
Folge 8: Traum vom Neuanfang auf Barbados oder Luftnummer?

88 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6

Konny und Manu wagen einen Neuanfang auf Barbados. Ein Anruf des Maklers verspricht Gutes für ihr Traumhaus, doch bald wittern die beiden Betrug. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für Konnys Überraschungsparty in Hamburg auf Hochtouren ...

