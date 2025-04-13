Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 13.04.2025
88 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6

Es ist endlich soweit und Konny und Manu fliegen zur Nachbarinsel Kawai, um den gefährlichen Kalalau-Trail zu wandern. Schon beim Packen wird es schwierig: Sie müssen dort eine Nacht in der Wildnis verbringen und dafür muss alles in zwei Rucksäcke verstaut werden. Aber das größte Problem ist der Regen. Er verwandelt den Trail in eine gefährliche Schlammlandschaft und ausgerechnet dort bekommt Manu Probleme mit ihren Schuhen.

Kabel Eins
