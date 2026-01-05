Wir Kinder von Wien
Folge 1: Wir Kinder von Wien
51 Min.Folge vom 05.01.2026
In Wien leben über 300.000 Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Die Doku "Wir Kinder von Wien“ gibt ihnen eine Stimme und zeigt die Stadt aus ihrer Perspektive. Sie erzählen von fehlender Sicherheit im Straßenverkehr, zu wenigen konsumfreien Treffpunkten, dem Leben am Stadtrand und vom Aufwachsen mit Behinderung. Luise, Levian, Kayra, Eazy, Leni, Ali und Adrian eröffnen einen selten gesehenen Blick auf Wien. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/
