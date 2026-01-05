Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir Kinder von Wien

Wir Kinder von Wien

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.01.2026
Wir Kinder von Wien

Wir Kinder von WienJetzt kostenlos streamen

Wir Kinder von Wien

Folge 1: Wir Kinder von Wien

51 Min.Folge vom 05.01.2026

In Wien leben über 300.000 Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Die Doku "Wir Kinder von Wien“ gibt ihnen eine Stimme und zeigt die Stadt aus ihrer Perspektive. Sie erzählen von fehlender Sicherheit im Straßenverkehr, zu wenigen konsumfreien Treffpunkten, dem Leben am Stadtrand und vom Aufwachsen mit Behinderung. Luise, Levian, Kayra, Eazy, Leni, Ali und Adrian eröffnen einen selten gesehenen Blick auf Wien. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir Kinder von Wien
ORF2
Wir Kinder von Wien

Wir Kinder von Wien

Alle 1 Staffeln und Folgen