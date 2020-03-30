Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch
Folge 1: Folge 1
48 Min.Folge vom 30.03.2020
Ganz Deutschland bleibt zu Hause. Auch die Spitzenköche Frank Rosin, Mike Süsser, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kotaska und Björn Freitag. Und die haben jede Menge Ideen, wie man aus den Zutaten im heimischen Vorratsschrank jeden Abend aufs Neue ein leckeres Abendessen für die ganze Familie zaubern kann - und zwar in Echtzeit und unter Anleitung des Profis. Dabei sprechen sie auch über persönliche Herausforderungen in Zeiten von Corona.
