Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch

Folge 2

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 31.03.2020
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch

Folge 2: Folge 2

47 Min.Folge vom 31.03.2020

Auch Deutschlands Spitzenköchen geht es wie uns allen: Sie sind Zuhause! Aber im Gegensatz zu den meisten von uns wissen sie ganz genau, was für sie und ihre Familien abends auf den Tisch kommen soll. Und genau das zeigen Frank Rosin, Björn Freitag & Co. in "Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch" aus ihren privaten Küchen und in Echtzeit! Und natürlich auch mit jeder Menge Tipps und Tricks ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch
Kabel Eins
Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch

Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch

Alle 1 Staffeln und Folgen