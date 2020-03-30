Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 1
vom 30.03.2020
48 Min.Folge vom 30.03.2020

Ganz Deutschland bleibt zu Hause. Auch die Spitzenköche Frank Rosin, Mike Süsser, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kotaska und Björn Freitag. Und die haben jede Menge Ideen, wie man aus den Zutaten im heimischen Vorratsschrank jeden Abend aufs Neue ein leckeres Abendessen für die ganze Familie zaubern kann - und zwar in Echtzeit und unter Anleitung des Profis. Dabei sprechen sie auch über persönliche Herausforderungen in Zeiten von Corona.

Kabel Eins
