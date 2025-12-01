Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir sind die Burnetts

Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in Texas

Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in Texas

Folge 4: Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in Texas

36 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6

Yieha! Howdy und Hello Texas! Janina hat mit viel Liebe einen großen Familienurlaub geplant – und es geht nach Texas. Coleman, der gebürtige Texaner, freut sich riesig darauf, in seine Heimat zurückzukehren. Doch auch für Janina hat dieser Bundesstaat eine ganz besondere Bedeutung: Dort hatte sie ihren ersten Job in den USA, und auch ihre Eltern haben dieser Gegend durch ihr kleines „Haus am See“ viele wertvolle Erinnerungen geschenkt.

