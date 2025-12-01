Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem WestenJetzt kostenlos streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 5: Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem Westen
35 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 6
Familienurlaub bei den Burnetts in Texas. Janina führt voller Stolz ihre Liebsten zu der Eisdiele, in der sie ihren ersten Job in den USA hatte. Und was darf dabei nicht fehlen? Ein ausführlicher Eistest. Coleman und Charlie machen sich heimlich auf eine besondere Mission. Nachdem die Kinder bereits mit typisch texanischer Kleidung ausgestattet wurden, ist nun Janina an der Reihe. Die beiden Männer suchen mit viel Hingabe nach dem perfekten Texas-Outfit für sie.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH