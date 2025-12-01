Wir werden unsterblich sein
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Philipp, ein deutscher Einbrecher, wird während seines Urlaubs auf der griechischen Insel Rhodos auf den italienischen Touristen Luca aufmerksam. Als Luca Zeuge von etwas wird, das er nicht hätte sehen soll, muss Philipp eine Falle stellen, um sicher zu sein, dass es keine losen Enden gibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wir werden unsterblich sein
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12