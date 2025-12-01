Wir werden unsterblich sein
Folge 3: Staffel 1 Folge 3
19 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Während er sich in einem verlassenen Gästehaus weit außerhalb der Stadt versteckt, trifft Philipp auf einen mysteriösen Wildschweinjäger namens Willi. Als die beiden sich näher kommen, beginnt Philipp zu ahnen, dass Willi mehr wissen könnte, als er sagt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wir werden unsterblich sein
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12