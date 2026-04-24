WOMAN ELEVATE Circle mit Ina RegenJetzt kostenlos streamen
WOMAN ELEVATE Circle
Folge 1: WOMAN ELEVATE Circle mit Ina Regen
45 Min.Folge vom 24.04.2026
Der WOMAN ELEVATE Circle – das Netzwerk für Frauen an der Spitze und am Weg dorthin. Veränderung geht von jenen Frauen aus, die vorangehen und andere inspirieren und begleiten. Deshalb widmet sich der WOMAN ELEVATE Circle den führenden Frauen des Landes und den Talenten in ihrem Umfeld.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
WOMAN ELEVATE Circle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Mark Bernsteiner Filmproduktion