WOMAN ELEVATE Circle
2 StaffelnAb 0
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WOMAN ELEVATE Circle
Der WOMAN ELEVATE Circle – das Netzwerk für Frauen an der Spitze und am Weg dorthin. Veränderung geht von jenen Frauen aus, die vorangehen und andere inspirieren und begleiten. Deshalb widmet sich der WOMAN ELEVATE Circle den führenden Frauen des Landes und den Talenten in ihrem Umfeld.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Mark Bernsteiner Filmproduktion
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