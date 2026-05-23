Staffel 5Folge 1vom 23.05.2026
Die (Blow-)JobmesseJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 1: Die (Blow-)Jobmesse
21 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 16
Die drei Jungs sollen auf einer Jobmesse am College aushelfen und Schüler beraten. Das Chaos naht: Derek verscherzt es sich mit der Küstenwache, während Adam und Blake den Campus erforschen.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Comedy Central & © Season 3-5: Comedy Central Germany