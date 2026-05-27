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Workaholics

Comedy CentralStaffel 5Folge 3vom 27.05.2026
Der Badehosen-Ständer

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Workaholics

Folge 3: Der Badehosen-Ständer

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 16

Ders' Wiedersehensfeier der Highschool-Schwimm-AG steht an. Adam und Blake überreden ihn, daran teilzunehmen. Das bedeutet, dass er sich seinen traumatischen Erinnerungen stellen muss.

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