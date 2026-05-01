Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts (3/5): 1961 - 1978Jetzt kostenlos streamen
Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts
Folge 10: Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts (3/5): 1961 - 1978
44 Min.Folge vom 01.05.2026
Zwischen Wohnzimmerfernsehen und Bühnenkrise wandelt sich das österreichische Kabarett ab den 1960ern grundlegend. Stimmen wie Gerhard Bronner bringen es ins TV und prägen neue Formate, während Skandale und der schwierige Umgang mit der Vergangenheit Stoff für bissige Kritik liefern. Themen wie Österreichs Rolle in der Welt oder gesellschaftlicher Wandel stehen im Fokus. Mit den 1970ern entsteht zudem eine neue, politisch engagierte Kabarettgeneration. Gestaltung: Daniel Popovic Drehbuch: Valentin Badura Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3