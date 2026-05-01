Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts (4/5): 1978 - 1989Jetzt kostenlos streamen
Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts
Folge 11: Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts (4/5): 1978 - 1989
46 Min.Folge vom 01.05.2026
Vom Aufbruch der Alternativszene bis zum Boom der Soloprogramme erlebt das österreichische Kabarett zwischen den späten 1970ern und 1990ern eine kreative Explosion. Neue Spielorte und Tourneen verändern die Form, während Künstler wie Josef Hader, Lukas Resetarits und Alfred Dorfer prägend werden. Gesellschaftliche Konflikte und Skandale liefern den Stoff für bissige Satire. Regie: Daniel Popovic Drehbuch: Maximilian Stelzle Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts
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