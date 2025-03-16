Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wunderbare Waldwelt

ORF2Staffel 1Folge 1vom 16.03.2025
Folge 1: Wunderbare Waldwelt - Wie diese grünen Oasen zum Klimaschutz und zu unserer Gesundheit beitragen

46 Min.Folge vom 16.03.2025

Fast die Hälfte der ganzen Fläche Österreichs sind bewaldet. Die Wälder sind wie eine große, grüne Lunge, die Sauerstoff erzeugt und Kohlenstoff speichert. Insbesondere die Fichten mit ihren flachen Wurzeln leiden unter dem Klimawandel. Welche Baumart kann sie ersetzen? In Vorarlberg haben sich noch Plenterwälder erhalten. Das sind heimische Urwälder. Sie können sich gegen den Klimawandel besser behaupten als Monokulturen. Könnte der Wald ein Ort für Therapien werden? In Japan gibt es die Tradition des Shinrin-Yoku, des heilsamen Waldbadens, schon lange. In Österreich entdecken zunehmend mehr Menschen die wohltuende Wirkung des Waldes auf Körper und Geist. Regelmäßige Spaziergänge im Wald sollen Stress abbauen und das Immunsystem stärken. Doch was ist wissenschaftlich bewiesen?

