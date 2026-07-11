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Wunderbare Waldwelt
Folge 2: Wunderbare Waldwelt - Wie diese grünen Oasen zum Klimaschutz und zu unserer Gesundheit beitragen
55 Min.Folge vom 11.07.2026
Österreich ist fast zur Hälfte von Wald bedeckt. Als natürlicher Klimaschützer speichert er Kohlenstoff und produziert Sauerstoff. Doch der Klimawandel setzt vor allem Fichten stark zu. Können widerstandsfähige Misch- und Plenterwälder die Zukunft sein? Gleichzeitig gewinnt der Wald als Erholungsraum an Bedeutung: Waldbaden soll Stress reduzieren und das Immunsystem stärken. Was davon ist wissenschaftlich belegt? Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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