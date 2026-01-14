Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE RAW

Tag Team Eskalation mit Penta, Dragon Lee, Bronson Reed und Austin Theory

ProSieben MAXXFolge vom 14.01.2026
Tag Team Eskalation mit Penta, Dragon Lee, Bronson Reed und Austin Theory

Tag Team Eskalation mit Penta, Dragon Lee, Bronson Reed und Austin TheoryJetzt kostenlos streamen

WWE RAW

Folge vom 14.01.2026: Tag Team Eskalation mit Penta, Dragon Lee, Bronson Reed und Austin Theory

123 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16

ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.

Alle verfügbaren Folgen