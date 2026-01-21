Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE RAW

Finn Bálor fordert World Heavyweight Champion CM Punk heraus

ProSieben MAXXFolge vom 21.01.2026
WWE RAW

Folge vom 21.01.2026: Finn Bálor fordert World Heavyweight Champion CM Punk heraus

125 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 16

ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.

