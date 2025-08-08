WWE Rivals
Folge 2: Trish Stratus vs. Lita
44 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Freddie Prinze jr. und weitere Experten der WWE-Szene befassen sich mit der legendären Rivalität zwischen Trish Stratus und Lita. Die beiden Sportlerinnen liefern sich jahrelang spektakuläre Kämpfe und lösen eine Revolution für Frauen in der Welt des Wrestlings aus.
WWE Rivals
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
