WWE Rivals
Folge 6: Hulk Hogan vs. Andre the Giant
43 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Die Fehde zwischen Hulk Hogan und Andre the Giant kulminiert 1987 in einem spektakulären Kampf bei WrestleMania III. Das Event ist der damalige Höhepunkt der Sportart und macht die Athleten zu popkulturellen Superstars. Freddie Prinze jr. spricht mit Booker T, Natalya, D-Von Dudley und John Bradshaw Layfield über die legendäre Rivalität.
Genre:Pro Wrestling, Dokumentation
Produktion:US, 2022
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
