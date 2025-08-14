Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals

Hulk Hogan vs. Andre the Giant

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 14.08.2025
Hulk Hogan vs. Andre the Giant

Folge 6: Hulk Hogan vs. Andre the Giant

43 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Die Fehde zwischen Hulk Hogan und Andre the Giant kulminiert 1987 in einem spektakulären Kampf bei WrestleMania III. Das Event ist der damalige Höhepunkt der Sportart und macht die Athleten zu popkulturellen Superstars. Freddie Prinze jr. spricht mit Booker T, Natalya, D-Von Dudley und John Bradshaw Layfield über die legendäre Rivalität.

