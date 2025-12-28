"Stone Cold" Steve Austin vs. Bret "Hitman" HartJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 4: "Stone Cold" Steve Austin vs. Bret "Hitman" Hart
43 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Mitte der 90er Jahre ist Bret "Hitman" Hart auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Fans lieben den sympathischen und charismatischen Wrestler. Als "Stone Cold" Steve Austin sich in der WWE-Welt nach oben arbeitet, fordert er den Publikumsliebling heraus und startet damit eine legendäre Rivalität. Freddie Prinze jr. und weitere Experten betrachten die Situation noch einmal genauer.
