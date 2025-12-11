Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals

John Cena vs. Randy Orton

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 11.12.2025
Folge 3: John Cena vs. Randy Orton

44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Im Jahr 2002 treffen die legendären Wrestler John Cena und Randy Orton zum ersten Mal aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass die beiden später eine jahrelange Fehde austragen werden. Freddie Prinze jr. spricht mit WWE-Experten über die Rivalität zwischen den beiden Sportlern.

