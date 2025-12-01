Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 18.12.2025
Folge 5: Hardy Boyz vs. Dudley Boyz vs. Edge and Christian

43 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Edge und Christian, die Hardy Boyz und die Dudley Boyz zählen zu den Tag-Teams, die eine bestimmte Art von Kampf in der WWF berühmt gemacht haben: das TLC-Match. Dabei werden Tische, Leitern und Stühle eingesetzt, um den Gegner zu bezwingen. Freddie Prinze jr. und weitere Wrestling-Experten sprechen über die legendären Auseinandersetzungen der sechs Männer.

