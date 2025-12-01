Hardy Boyz vs. Dudley Boyz vs. Edge and ChristianJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 5: Hardy Boyz vs. Dudley Boyz vs. Edge and Christian
43 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Edge und Christian, die Hardy Boyz und die Dudley Boyz zählen zu den Tag-Teams, die eine bestimmte Art von Kampf in der WWF berühmt gemacht haben: das TLC-Match. Dabei werden Tische, Leitern und Stühle eingesetzt, um den Gegner zu bezwingen. Freddie Prinze jr. und weitere Wrestling-Experten sprechen über die legendären Auseinandersetzungen der sechs Männer.
WWE Rivals
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
