"Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. TJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 10: "Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. T
43 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Durch Hollywood ist Mr. T bereits weltweit bekannt, als er Mitte der 80er Jahre den Schritt in den Wrestling-Ring wagt. Roddy Piper ist von dem Außenseiter wenig begeistert und sieht ihn sofort als Feind an. Gabriel Iglesias, Kevin Owens, Natalya Neidhart, X-Pac und John "Bradshaw" Layfield blicken auf die legendäre Rivalität zurück.
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: A&E Television Networks, LLC
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