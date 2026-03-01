Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals

Ric Flair vs. Randy "Macho Man" Savage

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 19.03.2026
Folge 3: Ric Flair vs. Randy "Macho Man" Savage

44 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Die Rivalität zwischen Ric Flair und Randy Savage beginnt in den 90er Jahren und nimmt schnell persönliche Züge an, als Ric behauptet, dass er in einer Beziehung mit Randys Ehefrau Miss Elizabeth war. Bei WrestleMania 8 kommt es schließlich zum Showdown zwischen den beiden Athleten.

