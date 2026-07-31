Folge vom 31.07.2026
Dubu / Jacks freier TagJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 31.07.2026: Dubu / Jacks freier Tag
22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Halmoni verliebt sich in den Hund eines Kunden. Statt ihn zurückzugeben, entführt sie ihn und flieht. Jack bietet an, den Pflegesalon für einen Tag alleine zu führen, aber als eine Schlange Chaos verursacht, muss er die anderen Haustiere retten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany