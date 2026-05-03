K1 - Sembera vs ZitouniJetzt kostenlos streamen
XCC - Xtreme Combat Championship
Folge 11: K1 - Sembera vs Zitouni
21 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 16
Im K1-63kg-Fight treffen Sembera und Zitouni aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
XCC - Xtreme Combat Championship
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen