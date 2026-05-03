CB - Gregorian vs. SilvaJetzt kostenlos streamen
XCC - Xtreme Combat Championship
Folge 14: CB - Gregorian vs. Silva
14 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 16
Im CB-76kg-Fight treffen Gregorian und Silva aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
XCC - Xtreme Combat Championship
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen