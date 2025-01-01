Yes we camp!
Folge 3: Folge 3
87 Min.Ab 6
Camping ist oft ein schmaler Grat zwischen Ärger und Genuss. Während Marc und Robbi mit dem Aufbau ihres Zeltes kämpfen, bezeichnet sich Familie Meusch als Luxuscamper. Außerdem kollidieren die Machos Carlo und Oskar mit den Camping-Mäusen Anni und Andrea.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins