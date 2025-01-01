Uschi zeigt den jungen Hüpfern, wie der Rentnerhase hoppeltJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 3: Uschi zeigt den jungen Hüpfern, wie der Rentnerhase hoppelt
89 Min.Ab 6
Abenteuerliches Camping erlebt man in den Anlagen "Uentrop", "Gitzenweiler Hof" und "Hörnum". Marietta und ihre Mutter Uschi verbringen ihren Urlaub auf Sylt und schwelgen auf dem Campingplatz "Hörnum" in Erinnerungen. Derweil nimmt Servicetechniker Markus im Luxus-Camping am Bodensee seine Arbeit auf.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
6
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins