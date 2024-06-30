Entspannung und Spannung auf dem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 8: Entspannung und Spannung auf dem Campingplatz
89 Min.Folge vom 30.06.2024Ab 12
Die Ladys aus drei Generationen der Familie Wendt haben sich für einen Campingurlaub auf der Havel entschieden. Doch das Campen auf dem Boot ist sehr herausfordernd. Auf Triolago in Riol trifft Familie Wolter mit ihrem Zelt ein. Doch schon nach kurzer Zeit gibt es Streit. Entspannter geht es auf dem Campingplatz Freizeitcamp am Wasser zu. Hier steht Monikas und Rolands großer Tag bevor: ihr 30. Hochzeitstag.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins