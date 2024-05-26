Unterwegs mit dem Luxus-Penthouse auf RädernJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 3: Unterwegs mit dem Luxus-Penthouse auf Rädern
88 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Bei Monika und Michaela auf Triolago steht Schwimmen, Wellness und ein Konzert auf dem Programm. Für das Event machen sich die Mädels besonders schick. Am Tag der Abreise stellen sich Monika und Michaela noch einer besonderen Herausforderung. Auf dem Campingpark Ostseebad Rerik treffen Guido und Solange ein. Mit ihrem umgebauten Ami-Bus sind die beiden ein echter Hingucker.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins