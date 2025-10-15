Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 11vom 15.10.2025
Folge 11: Wahltag

21 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Die biographische Comedy-Serie zeigt, wie Familie, harte Arbeit und Rückschläge den jungen Dwayne Johnson in "The Rock" verwandeln. Dwayne wächst in ärmlichen Verhältnissen in Hawaii auf, mit einem Vater, der sich als Wrestler gerne mit Statussymbolen umgibt. Nach einer wilden Jugend kommt der Erfolg im Sport und im Wrestling und schließlich der Aufstieg in Hollywood.

