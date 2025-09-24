Young Rock
Folge 6: Mein Tag mit Andre
21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Die biographische Comedy-Serie zeigt, wie Familie, harte Arbeit und Rückschläge den jungen Dwayne Johnson in "The Rock" verwandeln. Dwayne wächst in ärmlichen Verhältnissen in Hawaii auf, mit einem Vater, der sich als Wrestler gerne mit Statussymbolen umgibt. Nach einer wilden Jugend kommt der Erfolg im Sport und im Wrestling und schließlich der Aufstieg in Hollywood.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH