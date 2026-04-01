Yukon Gold
Folge 1: Episode 1
44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Die Goldabbausaison beginnt in Dawson City im Yukon, und der Countdown bis zum Winter läuft. Neuling Big Al befürchtet, dass seine Saison endet, noch bevor sie richtig begonnen hat, als sein Bagger "Big Girl" den Dienst versagt. Weiter südlich kämpft Bernie damit, seinen jungen Söhnen das Goldschürfen beizubringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited