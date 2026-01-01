Vor TV
Yukon Gold
1 StaffelAb 12
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Yukon Gold
Vier Goldsucher-Teams stellen sich im wilden Yukon Kanadas einem gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit: Nur vier Monate entscheiden über Reichtum oder Ruin. Trotz gefährlicher Bedingungen, schwerer Pannen und brutaler 18-Stunden-Arbeitstage treibt sie das unerbittliche Goldfieber an - und der Traum vom großen Fund, der alles verändert.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited