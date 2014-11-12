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Yukon Men - Überleben in Alaska

Elchsaison

DMAXFolge vom 12.11.2014
Elchsaison

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 12.11.2014: Elchsaison

42 Min.Folge vom 12.11.2014Ab 12

Elche wiegen bis zu 700 Kilo und erreichen eine Schulterhöhe von etwa zwei Metern. Von so einem Koloss niedergetrampelt zu werden, ist kein Spaß. Die gigantischen Paarhufer verletzen in Nordamerika mehr Menschen, als jedes andere Säugetier. Charlie Wright und sein Bruder Shane müssen daher bei der Jagd extrem vorsichtig sein. In freier Wildbahn sind die Wiederkäuer zudem gut getarnt, deshalb ahmen die Männer in der Wildnis die Rufe der Elchkühe nach. Während der Brunftzeit haben die die Bullen nämlich nur eines im Sinn.

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