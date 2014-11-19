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Yukon Men - Überleben in Alaska

Der Neuzugang

DMAXFolge vom 19.11.2014
Der Neuzugang

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 19.11.2014: Der Neuzugang

43 Min.Folge vom 19.11.2014Ab 12

Die nächste Tierklinik ist 240 Kilometer entfernt, und einen Tierarzt gibt es in Tanana nicht. Deshalb muss sich Stan Zuray in Alaska anders helfen. Einer seiner Schlittenhunde leidet an einem Abszess. Gerät die Infektion in den Blutkreislauf, könnte das Leittier an den Folgen sterben. Dorfbewohner Dustin Baughman kämpft am Polarkreis ebenfalls mit Problemen. Der Aussteiger aus North Carolina hat sich das Leben in der Wildnis einfacher vorgestellt und begeht fernab der Zivilisation einen folgenschweren Fehler.

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