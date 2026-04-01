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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 01.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1081vom 01.04.2026
ZIB 1 vom 01.04.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1081: ZIB 1 vom 01.04.2026

21 Min.Folge vom 01.04.2026

Widersprüchliche US-Aussagen über Kriegsende | Kohl (ORF) über einen möglichen NATO -Rückzug der USA | Spritpreisbremse der Regierung tritt in Kraft | Vorschau auf die ZIB 2 | Bauern fordern Neuauflage der Agrardiesel-Vergütung | Arbeitslosigkeit erneut um 0,9 Prozent gestiegen | Ungarische Opposition buhlt um Stimmen | Eurovision Song Contest fordert Sicherheitskräfte | Kurzmeldungen | NASA startet erstmals seit 53 Jahren Mondmission | Italiens Kicker verpassen erneut WM

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