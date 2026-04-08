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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 08.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1088vom 08.04.2026
ZIB 1 vom 08.04.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1088: ZIB 1 vom 08.04.2026

20 Min.Folge vom 08.04.2026

Feuerpause in Nahost: Internationale Erleichterung | Korrespondenten: Wie es in Nahost weitergeht | Öl und Gas: Märkte reagieren auf Waffenruhe | Regierung richtet Iran-Gremium ein | Karner fordert Fußfessel für islamistische Gefährder | ORF beendet Dienstverhältnis mit Weißmann | Meldungen | Festspiele: Bergmanns schwieriger Start als Intendantin | "Der Magier im Kreml": Jude Law als Putin

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