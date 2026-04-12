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ZEIT IM BILD 1
Folge 1092: ZIB 1 vom 12.04.2026
20 Min.Folge vom 12.04.2026
Ergebnisse in Ungarn mit Spannung erwartet | Stimmung bei Fidesz "gedämpft", bei Tisza "ausgelassen" | Trump will Straße von Hormus blockieren | USA will "wirtschaftlichen Druck auf Iran" erhöhen | WIFO-Chef fordert größeren "Budgetpuffer" | Bundesregierung plant Afrika-Strategie | Meldungen | "Eurovision in Concert" mit Cosmo in Amsterdam | "Artemis"-Astronautin: Erde wie "ein Rettungsboot"
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