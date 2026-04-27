ZIB 1 vom 27.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1107: ZIB 1 vom 27.04.2026
20 Min.Folge vom 27.04.2026
Budgetverhandlungen vor Abschluss | Fink: "Heikelster Punkt sind Pensionen" | Webhofer: "Eckpunkte sehr dürr" | Weltweite Militärausgaben steigen deutlich | Iran sucht Unterstützung bei Russland | Nikotinkonsum in Österreich steigt wieder an | Prozessauftakt zu mutmaßlichem Taylor-Swift-Anschlag | Meldungen | Trockenheit verschärft Waldbrandsituation | Naturhistorisches Museum Wien feiert 150 Jahre
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